Выиграй приз с символикой фильма «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 13 июня 2018 18:59
Эксклюзивные призы с символикой Star Wars могут стать твои!

Участвуй в викторине и жди подведения итогов.

24 мая в прокат вышел спин-офф космической киноэпопеи «Звёздные войны» - «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

Попадите на борт Тысячелетнего Сокола и приготовьтесь к приключению в далекую, далекую галактику с самым обожаемым негодяем звёздных систем. Благодаря череде смелых выходок, в глубине тёмного и опасного криминальныго мира Хан Соло встречается с известным игроком Лэндо Калриссианом. Вместе они отправятся в путешествие, которое даст вселенной «Звёздных войн» одного из самых маловероятных героев.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма!

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 13 июня.

Победители:

shpranger@*** ooooojb@*** sandes_555@*** marevdokimenko@*** starover88@*** pixy_slash@***

Викторина окончена
