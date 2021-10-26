В какой серии «Великолепный век: Империя Кесем» Кесем забеременеет?

Наш ответ:

О своей первой беременности Кесем узнает в 11-й серии. При этом новость станет неожиданностью и для нее самой. В этом эпизоде она сопровождает султана Ахмеда в обитель для бедных, где раздает несчастным еду и оказывает всяческую помощь. Одна из женщин, опытная повитуха, сообщает Кесем, что она ждет ребенка. Не веря в происходящее, героиня обращается к лекарше, и та подтверждает слова встреченной в обители незнакомки. В 12-й серии Кесем рожает первенца – шехзаде Мехмеда. В дальнейшем создатели не стали уделять большое внимание рождению последующих детей.