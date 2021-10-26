В какой серии «Великолепного века» Хюррем выпьет яд?

Наш ответ:

Хюррем выпивает яд в 57-й серии. До Сулеймана долетают слухи о том, что Хюррем причастна к покушению на шехзаде Мустафу. Чтобы проверить преданность жены, султан предлагает ей выпить яд и умереть в его объятиях – или же отказаться и потерять его. Хюррем без колебаний принимает отраву из рук любимого, а когда приходит в себя, узнает, что в пузырьке было всего лишь снотворное. Своим поступком она доказала, что по-настоящему любит Сулеймана и не представляет своей жизни без него. К слову, яды в Османской империи были одним из самых распространенных способов свести с кем-то счеты.