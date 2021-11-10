Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Универ: Новая общага» Кристина вернулась в общагу?

В какой серии «Универ: Новая общага» Кристина вернулась в общагу?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Так и не сумев простить Антону измену, Кристина уезжает в 29-й серии второго сезона сериала «Универ. Новая общага», но возвращается уже в 32-й серии – как раз в тот момент, когда Антон представляет всем Юлю Семакину в качестве своей новой девушки. У Кристины появляется новый парень, что очень злит Антона.

Еще одно возвращение Кристины, на этот раз после ее собственной измены и академического отпуска, происходит в 80-й серии третьего сезона – Антона с ней «знакомит» его девушка Вика, не подозревающая, что Антон и Кристина раньше встречались.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше