В какой серии умрет Селим в «Чукуре»?

Селим погиб в 106-й серии «Чукура». Образ этого запоминающегося персонажа на экране воплотил турецкий актер Онер Эркан. Он появился на свет 4 января 1980 года в городе Измире. Впервые Онер вышел на сцену в 15 лет, с этого момента и началась его актерская карьера. Профессиональное образование Эркан получил в Университете Докуз Эйлюл и Университете Бахчешехир. В 2003-2004 годах играл на подмостках городского театра Стамбула.
Затем Онер Эркан начал сниматься в кино и сериалах, в его творческом багаже – более 30 проектов, среди которых «Любви все возрасты покорны» (2005), «Будь счастлива, этого достаточно» (2015), «Мы встретились в Стамбуле» (2020).
Авторизация по e-mail