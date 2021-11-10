В какой серии умрет Кэтрин в «Дневниках вампира»?

Кэтрин Пирс, антагонист сериала «Дневники вампира», сыгранная Ниной Добрев, погибает в 15-й серии пятого сезона «Пропавшая». Персонаж вновь появляется в сериале в заключительном, восьмом сезоне. В 16-й серии восьмого сезона «Все было классно» (последняя серия всего сериала) Кэтрин убивают повторно, на этот раз – окончательно. Роль Кэтрин и Елены могли сыграть актрисы Эшли Симпсон, Александра Чандо и Торри ДеВито. В сериале присутствует ошибка, связанная с Кэтрин: в пятом сезоне сериала Кэтрин вселяется в тело Елены, а все думают, что она умерла.
Но Бонни является якорем потустороннего мира, она должна была заметить, что Кэтрин не умерла.
Авторизация по e-mail