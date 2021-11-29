Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Кемаль в «Чукуре»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Кемаль погиб в 79-й серии. Герой «Чукура» пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти лучшего друга – Ямача. Роль Кемаля в сериале исполнил турецкий актер, танцор и спортсмен Угур Йылдиран. Он родился 26 июля 1981 года в Стамбуле, получил спортивное образование. Сниматься в кино и на телевидении начал в 2013 году в историческом проекте «Караоглан». Первую большую роль Угур получил в сериале «Великий сыщик Филинта» (2014-2016). Но широкую известность ему принесло участие в «Чукуре».

Интересно, что после того, как Кемаль погиб, Угур Йылдиран продолжил работу на съемочной площадке, но уже в качестве постановщика трюков и сцен с драками и перестрелками.

 

