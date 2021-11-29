В какой серии умрет Гедиз в сериале «Дочь посла»?

Наш ответ:

Гедиз Ишыклы погиб в 37-й серии. Исполнитель этой роли Ураз Кайгылароглу покинул проект вслед за своей коллегой по съемочной площадке Неслихан Атагюль. Из-за ухода актера сценаристам «Дочери посла» пришлось придумать для Гедиза трогательный и в то же время эффектный финал. После того как последняя серия с участием Ураза вышла в эфир, поклонники шоу буквально взорвали соцсети постами в память о полюбившемся герое. Ураз Кайгылароглу и сам разместил в своих аккаунтах пост благодарности ко всем, кто принимал участие в работе над сериалом, и тем, кто поддерживал его на протяжении всего съемочного процесса.