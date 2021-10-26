В какой серии умрет Эмрах в «Чукуре»?

Наш ответ:

Комиссар Эмрах погибнет в 33-й серии. Но вместе с ним покинет сериал еще один отрицательный персонаж – Назым. Герои, у которых был общий отец, убьют друг друга. По словам исполнителя роли Эмраха, турецкого актера, музыканта и модели Альперена Дуймаза, роли «плохишей» помогли ему стать известным, но в будущем ему хотелось бы показать себя и в других амплуа. При этом актер отметил, что Эмрах не был ненормальным с самого детства – таким его сделали обстоятельства.