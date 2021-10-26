Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии умрет Эмрах в «Чукуре»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Комиссар Эмрах погибнет в 33-й серии. Но вместе с ним покинет сериал еще один отрицательный персонаж – Назым. Герои, у которых был общий отец, убьют друг друга. По словам исполнителя роли Эмраха, турецкого актера, музыканта и модели Альперена Дуймаза, роли «плохишей» помогли ему стать известным, но в будущем ему хотелось бы показать себя и в других амплуа. При этом актер отметил, что Эмрах не был ненормальным с самого детства – таким его сделали обстоятельства.

Помимо роли в «Чукуре», Альперен Дуймаз известен своими актерскими работами в фильмах и сериалах «Милые обманщицы» (2015), «Непокорный Каратай» (2018), «Стужа» (2020).

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Арас Булут Ийнемли
Арас Булут Ийнемли
Aras Bulut Iynemli
Айтач Ушун
