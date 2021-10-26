В какой серии умрет Элиф в сериале «Ветреный»?

Героиня умерла в 38-й серии. Узнав о том, что Азат ее не любит, девушка покончила жизнь самоубийством. Создателям «Ветреного» пришлось вывести Элиф Асланбей из сюжета, поскольку исполнительница этой роли Дейгу Йетиш покинула проект. Актриса родилась в Стамбуле 23 марта 1984 года. Получив профессиональное образование, Дуйгу начала сниматься в кино и на телевидении, среди наиболее известных ее работ – «Во время дождя» (2004), «Сыновья Анали» (2014), «Айла: Дочь войны» (2017).
К слову, до Дуйгу Йетиш роль Элиф играла другая актриса – Эда Элиф Башламышлы, в 2019 году она ушла из сериала, сделав выбор в пользу другого проекта.
