В какой серии умрет Джерен в сериале «Жестокий Стамбул»?

Одним из последних хитов турецкого телевидения стал сериал «Жестокий Стамбул», в котором рассказывается жестокая история семьи Карачай, элиты Стамбула, члены которой пытаются построить свое счастье и противостоять суровому патриарху Агаху, для которого важны только деньги и влияние. Одной из самых противоречивых героев сериала является Джерен, младшая сестра Джемре, очень коварная и целеустремленная девушка. В течение большей части первого сезона каждый фанат сериала ненавидел Джерен, но во втором сезоне нам показали ее предысторию, и зрители поняли, что она является такой не от простой жизни. Тем не менее к тому времени Джерен сотворила слишком много зла, чтобы получить хоть какой-то шанс на искупление. Сперва она теряет ребенка в результате выкидыша, а после, под конец второго сезона, и сама умирает. Это происходит в 38-й серии. Шениз, ставшая к тому времени инвалидом, не хочет уходить одной и решает покончить с ними обеими.