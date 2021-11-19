Меню
В какой серии умирает Юджель в «Чукуре»?

В какой серии умирает Юджель в «Чукуре»?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

Пожалуй, главным злодеем в турецкой криминальной драме «Чукур» является Юджель, главный враг семейства Кочовалы. Даже когда зритель узнает, что Юджель мстит всему роду Кочовалы за смерть своих родителей, ему все равно трудно понять героя: слишком уж жестоко он убил Сену и Акшин, невинных девушек, которых любил весь Чукур. К тому же Юджель легко избежал наказания за все свои преступления, притворившись психически больным. Но Ямач все равно находит способ отомстить за гибель сестры и возлюбленной. Прежде всего он инсценирует гибель жены и детей Юджеля, отчего тот изрядно съезжает с катушек. Позже, когда Юджель убивает Махсуна, Ямач понимает, что тому пришло время платить по счетам. Ямач ловит Юджеля, привязывает его к стулу и обливает бензином. Напоминая злодею имена людей, которых он погубил, Ямач поджигает Юджеля и уходит.

Это происходит в 86-м эпизоде сериала.

 

