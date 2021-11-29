Меню
В какой серии убьют Поло в «Элите»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Леопольдо Вильяда был убит в 3-м сезоне, 8-й серии, получившей название «Поло». По словам создателей сериала, судьба персонажа была предрешена еще во время съемок второго сезона. Именно тогда сценаристы начали работать над сюжетом третьего сезона «Элиты» и предупредили актера Альваро Рико о смерти его героя. По мнению шоураннеров, гибель Поло поставила точку в сюжетной арке с убийством Марины, а также стала самым логичным финалом для этого персонажа. Подверженный чужому влиянию, он не знал, кем является на самом деле.

Непреднамеренное убийство Марины еще больше пошатнуло его психическое равновесие, стало непосильным грузом, избавиться от которого Поло смог, погибнув сам.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
