В какой серии убьют Поло в «Элите»?

Наш ответ:

Леопольдо Вильяда был убит в 3-м сезоне, 8-й серии, получившей название «Поло». По словам создателей сериала, судьба персонажа была предрешена еще во время съемок второго сезона. Именно тогда сценаристы начали работать над сюжетом третьего сезона «Элиты» и предупредили актера Альваро Рико о смерти его героя. По мнению шоураннеров, гибель Поло поставила точку в сюжетной арке с убийством Марины, а также стала самым логичным финалом для этого персонажа. Подверженный чужому влиянию, он не знал, кем является на самом деле.