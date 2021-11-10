В какой серии убьют Джека в «Сверхъестественном»?

Персонаж Джек Клайн из сериала «Сверхъестественное» погибает и попадает в Пустоту в 20-й серии 14-го сезона «Мориа». В дальнейшем в его тело вселяется Бельфегор, поэтому фактически Джек отсутствует, действуя под той же внешностью уже как демон (хоть и на стороне братьев Винчестер). Джек возвращается в сюжет в девятой серии 15-го сезона «Ловушка» и затем присутствует до конца сериала. После поглощения сил Чака он становится новым Богом. В общей сложности Джек появляется в 39 сериях сериала.
Роль Джека сыграл канадский актер Александр Кэлверт.
