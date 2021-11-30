В какой серии турецкого сериала «Великолепный век» появится Фирузе?

Героиня впервые появляется в 3-м сезоне, 1-й серии (64-й серии из общего количества). Фирузе – единственная выжившая после кораблекрушения девушка – попадает на корабль Барбароссы и вместе с другими пленницами отправляется в Стамбул. Там рабыню замечает Хюррем и берет ее в гарем. Роль Фирузе-хатун в сериале исполнила турецкая актриса и модель Джансу Дере. В ее творческом багаже – главные роли в фильмах и сериалах «Сыла. Возвращение домой» (2006-2008), «Последний оттоман: Яндым Али» (2007), «Эзель» (2009-2010) и многих других.
У себя на родине Джансу была официальным лицом косметических брендов Avon и Magnum, кроме того, она стала первой турецкой актрисой, появившейся в рекламе L’Oréal Paris.
