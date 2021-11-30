В какой серии сериала «Универ» ТНТ появился Антон?

Впервые Антон Мартынов появляется в 220-й серии сериала «Универ». Его подселяют в блок общежития к Кузе и Майклу после того, как Лиля и Гоша стали жить вместе в отдельной комнате, а Саша с Таней вернулись на Рублевку. Антон – сын олигарха Льва Мартынова, приятеля богатого папы Саши – Сильвестра Сергеева. Пафосный и высокомерный, он уверен, что деньги в этом мире решают все. Антон становится одним из главных героев сериала и появляется во всех последующих сезона, наряду с Майклом.
Персонажа сыграл бывший кавээнщик, певец и актер Станислав Ярушин.
