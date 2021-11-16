В какой серии сериала «Кости» Бреннан родит?

Бреннан рожает дочь в седьмой серии седьмого сезона (136-й эпизод сериала), которая называется «Узник в трубе». Из-за того, что рядом не оказывается больницы, роды проходят при очень необычных обстоятельствах. Своего первого ребенка Бут и Бреннан решают назвать Кристина-Анджела, в честь матери Бреннан Кристины, которая была убита, и ее лучшей подруги Анджелы Монтенегро.
В одиннадцатом сезоне актрису, которая играет Кристину, зовут Санни Пелант, то есть она носит ту же фамилию, что и серийный убийца Кристофер Пелант в предыдущих сезонах.
Авторизация по e-mail