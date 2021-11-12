В какой серии «Ранеток» появляется Стас?

Меню
Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Рэпер Станислав Комаров, ученик московской школы из сериала «Ранетки», впервые появляется в 51-й серии (31-я серия второго сезона). Станислава сыграл молодой российский актер Стас Шмелев. Сам Стас говорит, что эта роль ему очень близка, он будто играл самого себя. На съемочной площадке он познакомился с актрисой Анной Рудневой, сыгравшей Аню Прокопьеву, и у молодых людей завязался роман. Несмотря на успех в сериале про музыкантов и приглашения в другие шоу, актер не спешил посвящать жизнь творческой сфере и вскоре бросил ВГИК.

Однако это не помешало ему получать новые предложения и сниматься в новых проектах.

