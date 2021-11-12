Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии появится Макаров в «Кремлевских курсантах»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Курсант Максим Макаров появляется в сериале «Кремлевские курсанты» в середине первого сезона, в 40-й серии. По сюжету, он переводится к друзьям из Санкт-Петербурга за драку с сослуживцем. «Кремлевские курсанты» – продолжение телесериала «Кадетство», развивающее сюжетные линии некоторых главных героев, а также ряда второстепенных персонажей. К роли Макарова вернулся актер Александр Головин.

Съемки сериала проходили на территории реально существующего Московского высшего военного командного училища, выпускники которого носят почетное звание «Кремлевцы» с 1919 года и по сей день.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

