В какой серии появится Карла в сериале «Элита»?

Карла впервые появляется в 1-м сезоне, 1-й серии, получившей название «Добро пожаловать». Роль богатой наследницы в «Элите» исполнила испанская актриса и модель Эстер Экспосито. Она появилась на свет 26 января 2000 года в Мадриде. Заниматься актерским мастерством Эстер начала в 16 лет, а свою первую роль сыграла в 2015 году в сериале «Визави». Родители не препятствовали карьере дочери в шоу-бизнесе, а мать Эстер даже стала ее личным агентом. Помимо съемок в кино и на телевидении, Экспосито занимается моделингом, ее фото появились в испанских и мексиканских изданиях InStyle, Cosmopolitan, Glamour.
А в 2020 году Эстер стала амбассадором итальянской ювелирной компании Bulgari.
