В какой серии «Менталиста» поймают Кровавого Джона?

В какой серии «Менталиста» поймают Кровавого Джона?

Елена Королева 1 декабря 2021 Дата обновления: 1 декабря 2021
Наш ответ:

Кровавый Джон – серийный убийца, в поиске которого полиции помогает главный герой сериала Патрик Джейн. Эта цель является основной сюжетной линией всего сериала, поскольку именно Кровавый Джон убил семью Патрика. Менталисту удается достичь своей цели и завершить расследование лишь в восьмой серии шестого сезона. Убийцей оказывается тот, кого Патрик знал уже очень давно, тот, кто все время находился у него под носом.

Кстати, создатели шоу до последнего не могли решить, кто из персонажей станет Кровавым Джоном, у них было сразу четыре кандидатуры.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

