В какой серии «Менталиста» поймают Кровавого Джона?

Наш ответ:

Кровавый Джон – серийный убийца, в поиске которого полиции помогает главный герой сериала Патрик Джейн. Эта цель является основной сюжетной линией всего сериала, поскольку именно Кровавый Джон убил семью Патрика. Менталисту удается достичь своей цели и завершить расследование лишь в восьмой серии шестого сезона. Убийцей оказывается тот, кого Патрик знал уже очень давно, тот, кто все время находился у него под носом.