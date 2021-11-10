Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Менталиста» Патрик убивает Кровавого Джона?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Кровавый Джон – серийный убийца, в поиске которого полиции помогает главный герой сериала Патрик Джейн. Эта цель является основной сюжетной линией всего сериала, поскольку именно Кровавый Джон убил семью Патрика. Менталисту удается достичь своей цели, убить Джона и завершить расследование лишь в восьмой серии шестого сезона, которая называется «Кровавый Джон». Убийцей оказывается тот, кого Патрик знал уже очень давно, тот, кто все время находился у него под носом.

Кстати, создатели шоу до последнего не могли решить, кто из персонажей станет Кровавым Джоном – у них было сразу четыре кандидатуры.

