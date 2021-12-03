В какой серии «Менталиста» Кровавый Джон убит?

Наш ответ:

Серийный преступник, которого Патрик Джейн выслеживал в течении десяти лет, погибает в 6-м сезоне, 8-й серии. Герою наконец удается отомстить за жестокое убийство его жены и дочери. В интервью создатель «Менталиста» Бруно Хеллер признавался, что у него и исполнителя главной роли Саймона Бейкера были некоторые разногласия относительно завершения сюжетной линии с Кровавым Джоном. И все же они пришли к выводу, что Джейн должен утолить свою давнюю жажду возмездия и в дальнейших эпизодах, сбросив этот груз с души, проявить себя с новой стороны.