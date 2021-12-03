Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Менталиста» Кровавый Джон убит?

В какой серии «Менталиста» Кровавый Джон убит?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Серийный преступник, которого Патрик Джейн выслеживал в течении десяти лет, погибает в 6-м сезоне, 8-й серии. Герою наконец удается отомстить за жестокое убийство его жены и дочери. В интервью создатель «Менталиста» Бруно Хеллер признавался, что у него и исполнителя главной роли Саймона Бейкера были некоторые разногласия относительно завершения сюжетной линии с Кровавым Джоном. И все же они пришли к выводу, что Джейн должен утолить свою давнюю жажду возмездия и в дальнейших эпизодах, сбросив этот груз с души, проявить себя с новой стороны.

Интересно, что в первых сезонах «Менталиста» Кровавый Джон разговаривал голосом самого Саймона Бейкера, а во 2-м сезоне, 1-м эпизоде («Красное небо ночью») даже появился в образе серийного убийцы, тщательно загримированный.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше