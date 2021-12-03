В какой серии «Менталиста» Джейн убивает Кровавого Джона?

Наш ответ:

Это произошло в 6-м сезоне, 8-й серии. Эпизод, получивший название «Кровавый Джон», ознаменовал собой завершение сюжетной линии, развивавшейся на протяжении всего сериала. Также это последний эпизод «Менталиста», в названии которого есть есть слово «красный» (или «кровавый», поскольку английское слово red может иметь и такое значение). Именно в этой серии Патрик Джейн наконец встречается лицом к лицу с Кровавым Джоном – серийным маньяком, на которого вел охоту на протяжении десяти лет, с момента убийства его жены и дочери.