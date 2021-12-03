В какой серии «Менталиста» Джейн признается Лисбон в любви?

Патрик признался Терезе в любви в 6-м сезоне, 22-й серии. Поцелуй героев в финале этого эпизода стал одним из самых запоминающихся моментов сериала. Интересно, что изначально создатели планировали сделать эту серию заключительной, но впоследствии продлили «Менталиста» еще на один сезон. Он получился короче предыдущих и содержал всего 13 эпизодов вместо привычных 22. Поэтому поклонники смогли еще какое-то время насладиться взаимоотношениями Джейна и Лисбон.
Исполнительница роли Терезы Робин Танни признавалась в интервью, что за годы совместной работы с Саймоном Бейкером они крепко подружились и стали друг для друга по-настоящему близкими людьми.
