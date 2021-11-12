Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Кремлевских курсантов» появляется Макаров?

В какой серии «Кремлевских курсантов» появляется Макаров?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Курсант Максим Макаров появляется в сериале «Кремлевские курсанты» в середине первого сезона, в 40-й серии. По сюжету, он переводится к друзьям из Санкт-Петербурга за драку с сослуживцем. «Кремлевские курсанты» – продолжение телесериала «Кадетство», развивающее сюжетные линии некоторых главных героев, а также ряда второстепенных персонажей. К роли Макарова вернулся актер Александр Головин.

Съемки сериала проходили на территории реально существующего Московского высшего военного командного училища, выпускники которого носят почетное звание «Кремлевцы» с 1919 года и по сей день. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше