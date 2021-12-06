В какой серии «Дневников вампира» Елена станет вампиром?

Наш ответ:

Обращение героини в вампира произошло в 3-м сезоне, 22-й серии. В эпизоде, получившем название «Покойники», Елена и Мэтт попадают в автомобильную аварию. При этом ее настигают воспоминания о трагической гибели родителей в автокатастрофе. На помощь Елене и Мэтту приходит Стефан, но героиня дает ему понять, что должен позаботиться не о ней, а о ее спутнике. Девушка погибает и является своему младшему брату Джереми в виде призрака. Однако в конце эпизода становится понятно, что Елена все-таки осталась жива. Доктор Фелл рассказывает Деймону, что у нее произошло кровоизлияние в мозг.