В какой серии «Дневников вампира» Елена станет вампиром?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Обращение героини в вампира произошло в 3-м сезоне, 22-й серии. В эпизоде, получившем название «Покойники», Елена и Мэтт попадают в автомобильную аварию. При этом ее настигают воспоминания о трагической гибели родителей в автокатастрофе. На помощь Елене и Мэтту приходит Стефан, но героиня дает ему понять, что должен позаботиться не о ней, а о ее спутнике. Девушка погибает и является своему младшему брату Джереми в виде призрака. Однако в конце эпизода становится понятно, что Елена все-таки осталась жива. Доктор Фелл рассказывает Деймону, что у нее произошло кровоизлияние в мозг.

Чтобы спасти ее, доктор использовала в качестве лекарства кровь вампира. Когда Елена приходит в себя, она уже является вампиром.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

