Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Дневников вампира» Елена станет человеком?

В какой серии «Дневников вампира» Елена станет человеком?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Это произошло в 6-м сезоне, 20-й серии, получившей название «Ради тебя я оставлю счастливый свой дом». Несколькими эпизодами ранее в мир живых возвращается Бонни, из тюремного мира 1994 года она приносит с собой лекарство от вампиризма. Деймон готов принять его и стать человеком, если вместе с ним это сделает Елена. Однако в итоге он решает умолчать о лекарстве, но из-за действий Лили оно все-таки попадает к Елене. Она принимает лекарство на глазах у Деймона, перед этим признавшись ему в любви. Как только она снова становится человеком, к ней возвращаются воспоминания, стертые Алариком.

В финале эпизода Елена убеждает Деймона не принимать лекарство вслед за ней.

 

