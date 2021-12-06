В какой серии «Дневников вампира» Елена станет человеком?

Наш ответ:

Это произошло в 6-м сезоне, 20-й серии, получившей название «Ради тебя я оставлю счастливый свой дом». Несколькими эпизодами ранее в мир живых возвращается Бонни, из тюремного мира 1994 года она приносит с собой лекарство от вампиризма. Деймон готов принять его и стать человеком, если вместе с ним это сделает Елена. Однако в итоге он решает умолчать о лекарстве, но из-за действий Лили оно все-таки попадает к Елене. Она принимает лекарство на глазах у Деймона, перед этим признавшись ему в любви. Как только она снова становится человеком, к ней возвращаются воспоминания, стертые Алариком.