В какой серии "Черной любви" умер Озан?

«Черная любовь» - популярный турецкий сериал, одной из интриг которого стала смерть Озана. В финале первого сезона, в 35-й серии, его находят повешенным в больничной палате, куда его ранее доставили с тяжелым отравлением. Все обстоятельства указывают на самоубийство. Это событие становится катализатором новых трагедий.
Напоминаем завязку сериала. Нихан — молодая девушка из богатой семьи, но ее отец, предприниматель Ондер, оказывается на грани разорения. Влюбленный в нее Эмир, сын влиятельного Галип бея, не привык получать отказ. Ради счастья наследника Галип бей идет на шантаж, вынуждая Ондера выдать дочь замуж за Эмира. Однако судьба вмешивается в их планы: Нихан встречает Кемаля, сына обычного парикмахера, и по-настоящему влюбляется. Но смогут ли влюбленные преодолеть социальные барьеры и противостоять опасным интригам, чтобы быть вместе?
