В какой серии «Черная любовь» Кемаль узнает про дочь?

Главный герой турецкого сериала «Черная любовь» Кемаль Сойдере решает выяснить правду о своей дочери в 51-й серии, после того как увидел фотографию Дениз и почувствовал, что она его дочь. Окончательно Кемалю станет ясно, что он не ошибся, в 52-й серии. Роль Кемаля сыграл турецкий актер Бурак Озчивит. Оригинальное название сериала Kara Sevda в переводе с турецкого языка означает «высшая степень любви, очень сильное всепоглощающее чувство». На английский язык как название перевели как Endless Love, то есть «Бесконечная любовь».
Премьера сериала в России состоялась на канале «Русский бестселлер».
Авторизация по e-mail