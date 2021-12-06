В какой серии «Анатомии страсти» умирает Дерек?

Событие, разбившее сердца поклонников со всех уголков земного шара, произошло в 11-м сезоне, 21-й серии. Один из ключевых персонажей сериала, Дерек Шепард, погиб в автокатастрофе. Причиной тому послужила производственная необходимость – героя вывели из сюжета после того, как исполнитель роли Патрик Демпси решил покинуть проект. Однако в 17-м сезоне Дерек снова появился на экране – Мередит ненадолго воссоединилась с любимым в видении, вызванном тяжелой болезнью. В интервью Патрик Демпси признался, что на «возвращение» его подтолкнула тематика 17-го сезона, посвященного пандемии.
Таким образом создатели «Анатомии страсти» хотели отдать дань уважения врачам, борющимся с коронавирусом, и Демпси тоже не смог остаться в стороне.
