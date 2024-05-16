В каком городе снимали сериал "Ищейка"?

Все сезоны сериала «Ищейка» снимались в Геленджике, который часто используется для съемок российских фильмов и сериалов. Это неудивительно, ведь живописная природа, долгое теплое лето и голубое небо создают отличный фон, не вызывая при этом сложностей для операторов, актеров и всей съемочной группы. В сериале можно увидеть такие места Геленджика, как мыс Тонкий, Южное побережье, яхт-клубы и другие достопримечательности города.
По сюжету, подполковника полиции Александру Кушнир переводят из крупного города в небольшой приморский городок, где она становится начальником уголовного розыска. Мужской коллектив встречает её с настороженностью. Однако, благодаря своему логическому мышлению, Александра успешно раскрывает сложные преступления и быстро завоевывает уважение среди новых коллег.
