Сколько всего сезонов у сериала «Бумажный дом»?

Пять сезонов. Премьера заключительного, пятого сезона запланирована на конец 2021 года: первая часть финала выйдет на стриминговом сервисе Netflix 3 сентября, вторая часть – 3 декабря. Зрители наконец смогут узнать, чем закончится дерзкая попытка ограбить Банк Испании. Положение грабителей, запертых в помещении Банка на протяжении 100 часов, осложняется потерей одной из сторонниц. Кажется, что у участников банды нет ни одного шанса выбраться из переделки живыми: Профессор впервые за все время не может найти пути к отступлению, а к стенам Банка стягивается целая армия военных.
Напомним, что в 2020 году «Бумажный дом» стал одним из самых громких проектов: достаточно сказать, что на сайте iMDb он занял второе место среди сериалов по популярности.
