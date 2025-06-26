Меню
Сколько всего серий в сериале "Отражение радуги"?

Сколько всего серий в сериале "Отражение радуги"?

Олег Скрынько 26 июня 2025 Дата обновления: 26 июня 2025
Наш ответ:

«Отражение радуги» - детективный сериал, вышедший на телеэкраны в 2020 году. Всего в рамках шоу вышло двенадцать эпизодов.

Напомним сюжет. В метро происходит череда странных убийств: преступления совершаются на конечных станциях разных веток, и каждое сопровождается цветной лентой. Убийца, называющий себя «Радуга», уже лишил жизни семерых человек — по одной жертве на каждый цвет радуги. Эксперт по криминальной психологии Полина Орехова вскоре понимает, что убийц на самом деле несколько. Но все они — лишь марионетки в руках таинственного манипулятора, который, изучив их страхи и слабости, искусно управляет ими, оставаясь в тени. Теперь Полине предстоит раскрыть его игру, пока «Радуга» не довершил свой кровавый замысел.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отражение радуги
Отражение радуги драма, триллер, мистика
2019, Россия
0.0
