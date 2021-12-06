Меню
Сколько всего серий и сезонов в сериале «Королек – птичка певчая»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Роман Решата Нури Гюнтекина не раз был экранизирован. Впервые историю учительницы Фериде и ее возлюбленного Кямрана перенес на экран турецкий режиссер Осман Седен в 1966 году. Он снял двухсерийный фильм, главные роли в котором исполнила «восточная Элизабет Тейлор» Тюркан Шорай Картал Тибет. 20 лет спустя все тот же Осман Седен снова взялся за экранизацию «Королька», на этот раз состоящую из 7 серий. Роль Фериде сыграла модель и актриса Айран Шенер, ее партнером стал Кенан Калав. Наконец, в 2013 году Чаган Ырмак и Доган Юмит Караджа сняли 30-серийную телевизионную драму по мотивам романа.

Роли Фериде и Кямрана доверили Фахрие Эвджен и Бураку Озчивиту.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

