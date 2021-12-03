Сколько всего частей у фильма «Бетховен»?

Наш ответ:

На сегодняшний день вышло восемь фильмов о приключениях добродушного сенбернара и его хозяев. Первая часть, снятая режиссером Брайаном Левантом, была выпущена на экраны в 1992 году. На волне успеха первого фильма было снято четыре сиквела, которые носили названия «Бетховен-2», «-3», «-4» и «-5» соответственно. Франшиза выходила на протяжении более десяти лет – с 1992 по 2003 год. В середине нулевых, в 2008 году, режиссер Майк Эллиот снял фильм «Бетховен: Большой бросок», положивший начало новой эре франшизы. Впоследствии вышли еще две части – «Рождественское приключение Бетховена» (2011) и «Сокровища Бетховена» (2014).