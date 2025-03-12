Сколько сезонов в сериале «Родком»?

Наш ответ:

«Родком» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале СТС. Шоу включает два сезона. Первый вышел в 2020 году, а второй — в 2021 году. В марте 2023 года появилась информация о том, что планируется третий сезон, но с тех пор новостей по этому поводу не было.



Первый сезон «Родкома» включает 21 эпизод, тогда как второй насчитывает 17 эпизодов. Таким образом, общее количество серий — 38. Продолжительность каждой — в районе 24 минут. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink, а также на сайте ctc.ru.