Сколько сезонов в сериале «Иванько»?

Наш ответ:

«Иванько» — российский комедийный сериал, выходивший на телеканале ТНТ. На данный момент шоу состоит из двух сезонов. Премьера первого состоялась в ноябре 2020 года, тогда как второй стартовал в сентябре 2023 года. В апреле 2024 года стало известно, что проект продлен на третий сезон, который станет заключительным.



«Иванько» повествует о дружбе трех женщин. Главными героинями являются застенчивая учительница и психолог Валя, бойкая преподавательница танцев и тамада Настя, а также учительница биологии Ярослава. Девушкам уже чуть более 30 лет, причем каждой кажется, что собственные проблемы менее серьезны, чем трудности подруг. Вместе Валя, Настя и Ярослава стремятся наконец обрести счастье, но то и дело совершают одни и те же ошибки в личной жизни, работе и в отношениях с родителями.