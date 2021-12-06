Меню
Сколько сезонов и серий в турецком сериале «В ожидании солнца»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона, 54 серий. Первый эпизод турецкой теленовеллы вышел на экраны в июле 2013 года, заключительный – в июле 2014 года. В центре сюжета – судьба провинциалки Зейнеп и ее матери Демет. Героини живут в крохотном городишке и ведут семейный бизнес – торгуют в собственном магазине. Однако затраты на торговлю с каждым разом становятся все больше, а доходы падают. Мать и дочь оказываются в бедственном положении, но неожиданно им приходит на помощь Жале – давняя приятельница Демет. Она живет в Стамбуле и преподает в престижном университете.

С ее подачи Демет и Зейнеп переезжают в большой город, где им предстоит начать жизнь с чистого листа.

 

