Сколько сезонов и серий в турецком сериале «В ожидании солнца»?

Наш ответ:

Сериал состоит из 1 сезона, 54 серий. Первый эпизод турецкой теленовеллы вышел на экраны в июле 2013 года, заключительный – в июле 2014 года. В центре сюжета – судьба провинциалки Зейнеп и ее матери Демет. Героини живут в крохотном городишке и ведут семейный бизнес – торгуют в собственном магазине. Однако затраты на торговлю с каждым разом становятся все больше, а доходы падают. Мать и дочь оказываются в бедственном положении, но неожиданно им приходит на помощь Жале – давняя приятельница Демет. Она живет в Стамбуле и преподает в престижном университете.