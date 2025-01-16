Сколько сезонов и серий в сериале "Первый отдел"?

Наш ответ:

«Первый отдел» - криминальный сериал, который выходит на канале НТВ с 2020 года. В общей сложности были выпущены 3 сезона, включающие в себя 64 эпизода. Сериал не завершен и поэтому зрителей будет ждать продолжение, которое выйдет на экраны уже совсем скоро.



Юрий Брагин, вернувшись в Санкт-Петербург после годовой командировки, узнаёт, что Вадим Мальцев, руководитель Первого следственного отдела, уходит на пенсию, и ему могут предложить эту должность. Но Брагин не карьерист — его больше привлекает работа в поле. Получив новое задание, он отправляется в небольшой город Ленинградской области, где с разницей в неделю убиты две девушки. В месте, где все друг друга знают, поиск преступника превращается в сложную головоломку.