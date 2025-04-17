Меню
Сколько сезонов и серий в сериале «Молодежка»?

Сколько сезонов и серий в сериале «Молодежка»?

Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 17 апреля 2025
Наш ответ:

«Молодежка» — российский сериал о хоккее, выходивший на телеканале СТС в 2013–2019 годах. Шоу насчитывает шесть сезонов. Первые три включают по 40 эпизодов, четвертый насчитывает 52 эпизода, пятый и шестой — по 44. Таким образом, общее количество серий — 260. Кроме того, франшиза включает сиквел «Молодежка. Новая смена», который стартовал в ноябре 2024 года. Первый сезон состоит из 16 серий. На данный момент в производстве находится второй сезон. «Молодежка» и «Молодежка. Новая смена» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink, «Иви», а также на сайте ctc.ru.

Оригинальный сериал повествует о хоккейной команде «Медведи», которая никогда звезд с неба не хватала. Ситуация меняется, когда главным тренером назначают Сергея Макеева. Некогда он заявил о себе в НХЛ, но был вынужден повесить коньки на гвоздь из-за серьезной травмы. Макеев берется сделать из «Медведей» чемпионов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Молодежка. Новая смена
Молодежка. Новая смена спорт, драма, комедия
2024, Россия
0.0
Молодежка
Молодежка драма, спорт
2013, Россия
0.0
