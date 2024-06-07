Меню
Сколько сезонов и серий в "Бандитском Петербурге"?

Сколько сезонов и серий в "Бандитском Петербурге"?

Олег Скрынько 7 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Бандитский Петербург" состоит из 10 сезонов и 90 серий, выпущенных с 2000 по 2007 годы. Этот российский детективный сериал основан на произведениях Андрея Константинова и других сценаристов, и стал культовым благодаря глубокому и реалистичному изображению криминального мира Санкт-Петербурга 1990-х и начала 2000-х годов.

Сюжет "Бандитского Петербурга" охватывает различные аспекты жизни криминального мира и правоохранительных органов. От коррупции и взяток до внутренних конфликтов и борьбы за власть – сериал предлагает зрителю глубоко вникнуть в сложные и запутанные отношения между преступниками и полицией. Каждый сезон добавляет новые персонажи и сюжетные повороты, поддерживая интерес зрителей на протяжении всех 90 серий. Сериал "Бандитский Петербург" стал не только одним из самых популярных и обсуждаемых российских сериалов своего времени, но и важным культурным феноменом, отражающим реалии и вызовы постсоветского общества.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бандитский Петербург. Барон
Бандитский Петербург. Барон криминал, драма
2000, Россия
0.0
