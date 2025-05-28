Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий всего в сериале "Основание: Осман"?

Сколько серий всего в сериале "Основание: Осман"?

Олег Скрынько 28 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

На май 2025 года в турецком историческом сериале «Основание: Осман», который успел стать современной классикой, вышло шесть сезонов. Общее количество эпизодов составляет 193 серии. Шоу продолжает выходить, в настоящее время транслируется шестой сезон. Следующий эпизод, 194-й, запланирован к выходу 28 мая 2025 года.

Эпоха великого Эртугрула подходит к концу, уступая место новому времени — эпохе его сына, Османа. Именно Осману суждено продолжить путь отца и заложить фундамент могущественной Османской империи, которая будет расти и расширяться на протяжении веков. Сериал подробно рассказывает о жизни Османа бея, его становлении как лидера, о его семье, детях и непростом пути к власти. Осман Гази предстает как отважный воин, который первым бросается в бой и вдохновляет свою армию личным примером. За свою решимость и бесстрашие он снискал уважение союзников и страх врагов. На его пути будет всё — и сильные чувства, и предательства, и тяжелые утраты, и великие победы. Это история о становлении империи и человека, стоящего у её истоков.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Основание: Осман
Основание: Осман боевик, драма, исторический, приключения
2019, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше