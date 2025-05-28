Сколько серий всего в сериале "Основание: Осман"?

Наш ответ:

На май 2025 года в турецком историческом сериале «Основание: Осман», который успел стать современной классикой, вышло шесть сезонов. Общее количество эпизодов составляет 193 серии. Шоу продолжает выходить, в настоящее время транслируется шестой сезон. Следующий эпизод, 194-й, запланирован к выходу 28 мая 2025 года.



Эпоха великого Эртугрула подходит к концу, уступая место новому времени — эпохе его сына, Османа. Именно Осману суждено продолжить путь отца и заложить фундамент могущественной Османской империи, которая будет расти и расширяться на протяжении веков. Сериал подробно рассказывает о жизни Османа бея, его становлении как лидера, о его семье, детях и непростом пути к власти. Осман Гази предстает как отважный воин, который первым бросается в бой и вдохновляет свою армию личным примером. За свою решимость и бесстрашие он снискал уважение союзников и страх врагов. На его пути будет всё — и сильные чувства, и предательства, и тяжелые утраты, и великие победы. Это история о становлении империи и человека, стоящего у её истоков.