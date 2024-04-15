Сколько серий в третьем сезоне сериала «Горячая точка»?

Наш ответ:

Третий сезон криминальной драмы «Горячая точка» состоит из 24 эпизодов. Продолжительность каждого составляет в районе 50 минут. Третий сезон стартует 16 апреля 2024 года. Шоу будет выходить на телеканале НТВ и в онлайн-кинотеатре «Иви».



По сюжету Женя Мурин перебирается в Воронеж. Там он устраивается работать на стройку, однако спокойную жизнь герою начать не удается, поскольку он, желая справедливости, вступает в конфликт со своим руководством. Женю оскорбляет, что начальство эксплуатирует подчиненных, используя их как дешевую рабочую силу. В итоге Женю увольняют. По совету Михалыча он присоединяется к новообразованному Союзу ветеранов локальных войск. Позже Женя получает работу в охранном агентстве Руслана и вступает в противоборство с бандитами, которые хотят прибрать к рукам кладбище. Вместе с тем Женя стремится отыскать Таню, чтобы вновь увидеть сына и отомстить за свою покойную мать.