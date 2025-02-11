Меню
Сколько серий в сезоне в каждом сезоне «Игры престолов»?

Олег Скрынько 11 февраля 2025 Дата обновления: 11 февраля 2025
Наш ответ:

«Игра престолов» — мегапопулярное темное фэнтези на основе цикла книг Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и огня». Сериал, выходивший в 2011–2019 годах, состоит из восьми эпизодов. Общее количество эпизодов — 73. Продолжительность каждого — 55 минут. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой сезоны включают по 10 эпизодов. Седьмой сезон насчитывает семь эпизодов, а восьмой — шесть.

Действие разворачивается в вымышленном континенте Вестерос, реалии которого напоминают средневековую Европу. Одна из главных сюжетных линий заключается в борьбе за власть над Семью Королевствами и Железный трон либо за независимость от него. Сюжет изобилует интригами, насилием, военными конфликтами и сложными отношениями между многочисленными персонажами.

