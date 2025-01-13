Меню
Сколько серий в сезонах "Клюквенного щербета"?

Сколько серий в сезонах "Клюквенного щербета"?

13 января 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» - турецкий сериал, полюбившийся многим российским зрителям. Первый сезон мелодрамы включал в себя 29 эпизодов, второй состоял из 37 серий, тогда как третий, который выходит прямо сейчас, предположительно завершится после 20 серий, показ которых завершится 31 января. Однако есть вероятность, что канал анонсирует новые эпизоды третьего сезона в самое ближайшее время.

По сюжету Фатих, выросший в консервативной семье, влюбился в Догу, чья мать придерживалась современных взглядов. Несмотря на возражения его родителей, пара поженилась, но различия в убеждениях быстро превратили их жизнь в череду конфликтов. Мать Доги, Кывылджим, всеми силами защищала дочь и одновременно начала испытывать чувства к дяде зятя. Напряжение усилилось, когда Дога, находясь на позднем сроке беременности, узнала об измене мужа. Теперь их семейное счастье висит на волоске.
 

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
