Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Жвачка"?

Сколько серий в сериале "Жвачка"?

Олег Скрынько 7 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Жвачка" – новый драматический сериал для подростков, который стартовал на стриминге Premier 16 октября 2024 года. Первый сезон еще продолжается и будет включать в себя восемь эпизодов. Продлят ли сериал на второй сезон – неизвестно.

Галя и Рома случайно встречаются благодаря интернет-стриму. Она — воспитанница детского дома, мечтающая о настоящей любви, он — парень из обеспеченной семьи, привыкший к легким победам. Гале кажется, что она нашла свою судьбу, а для Ромы это просто мимолетное развлечение. Когда Галя начинает слишком настойчиво привязываться, Рома решает избавиться от нее любой ценой, прибегая к обману и манипуляциям. Галя, напротив, готова на любые жертвы, лишь бы остаться рядом с ним. Но однажды безобидная шутка Ромы выходит из-под контроля, превращая жизнь Гали в страшный кошмар.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жвачка
Жвачка драма
2024, Россия
0.0
