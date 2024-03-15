Сколько серий в сериале «Женское дело»?

Наш ответ:

Российский детективный сериал «Женское дело» состоит из одного сезона, который насчитывает 16 эпизодов продолжительностью в районе 50 минут. Премьера состоялась в 2020 году. Главные роли исполнили Виктория Толстоганова и Дарья Мингазетдинова.



«Женское дело» повествует о двух подругах, которые являются членами Следственного комитета и занимаются расследованием громких преступлений. Ирина Макарова — волевая, бескомпромиссная и эффектная женщина лет сорока, тогда как ее напарница Дина Волошина — робкая и тихая дочь генерала. Вместе они берутся за расследование серии жестоких убийств женщин. Трупы обнаруживаются по всему городу. Очевидно, что это дело рук одного изощренного маньяка с узнаваемым почерком. Сыщицы намерены выследить и поймать психопата. При этом работать им доводится не в лучших условиях, поскольку мужчины-коллеги их самих считают сумасшедшими стервами.