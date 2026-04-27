Сколько серий в сериале "Время любить"?

«Время любить» — мелодраматический сериал, выпущенный телеканалом «Домашний».

В сериале «Время любить» четыре серии. Все эпизоды вышли на телеканале «Домашний» 13 апреля 2026 года и доступны к просмотру.

Рая живёт в тихом посёлке, и у неё, кажется, есть всё, что нужно для счастья: заботливый муж Иван и сын Митя. Их дни тянутся спокойно и предсказуемо — пока в посёлок не приезжает Григорий. Когда-то он был первой любовью Раи, и с ним связаны её самые яркие, но и самые болезненные воспоминания. Его появление переворачивает всё с ног на голову: выясняется, что именно Григорий, а не Иван, биологический отец Мити. Григорий изображает искреннее раскаяние, говорит, что изменился и мечтает наконец создать настоящую семью. Рая разрывается между чувством долга и вновь вспыхнувшими эмоциями и решается на отчаянный шаг. Однако вскоре она понимает страшную правду: под маской раскаявшегося романтика скрывается холодный и расчётливый манипулятор. Для него и она, и её сын — всего лишь разменные монеты в жестокой игре, где нет места любви.