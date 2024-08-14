Сколько серий в сериале "Ваша честь"?

Наш ответ:

"Ваша честь" — южнокорейская адаптация популярного американского сериала, который транслировался на стриминговой платформе Showtime. В оригинальной версии, состоящей из двух сезонов, главную роль исполнил Брайан Крэнстон. Новая интерпретация этой истории включает 10 эпизодов, и пока остаётся вопросом, ограничатся ли создатели одним сезоном или подарят зрителям продолжение.



В центре сюжета — Сон Пан Хо, принципиальный судья с безупречной репутацией, чья карьера и привычная жизнь оказываются на грани разрушения после того, как его сын серьёзно нарушает закон. Сбив человека, парень скрывается с места происшествия, надеясь избежать наказания. Отец пытается замять дело, но вскоре выясняется, что жертва — сын влиятельного мафиози, который требует справедливости. Сон Пан Хо вынужден сделать мучительный выбор между отцовской любовью, справедливостью и законом.